Valentins-Shop: Freundin um 380 Euro

Keiner entkommt ihm, alle hassen ihn und trotzdem wird er jedes Jahr aufs Neue zelebriert – der Valentinstag. Schmähbruder Johnny ließ sich diese Gelegenheit natürlich nicht nehmen und versuchte nun in "The Mall" in Landstraße ein bisschen Kapital aus dem Liebes-Feiertag zu schlagen. Schnell war ein Standl im Einkaufszentrum aufgebaut. Das Sortiment – wie immer quasi all umfassend – ging vom wasserdichten Alibi bis hin zur Miet-"Freundin" um 380 Euro pro Tag. Doch wie so oft gab es auch Spaßverderber: Die Securities hatten mehr Interesse an der Genehmigung als an den schlüpfrigen Liebesangeboten. Doch gerade dieses Papier hatte Johnny nicht im Programm – mitlachen im Video!