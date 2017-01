Symphoniker in der U-Bahn attackiert

Erste Spur zu Tätern Geigen und Schmuck um 500.000 Euro weg

Schlimmes Ende einer Konzertreise der Wiener Symphoniker nach Dortmund: Bratschist Michael B. (48) wollte nach der Rückkehr Samstagnacht vom Karlsplatz nach Liesing fahren. "Am Bahnsteig habe ich mich über drei Raucher geärgert", erzählt der Musiker. Als er sich beschwerte, eskalierte die Situation. "Einer spuckte mir ins Gesicht. Dann trat er auf mich ein und traf dabei meine Hand."Michael B. (48) erlitt einen Drehbruch am linken Ringfinger, stieg mit dem Täter in die U-Bahn ein. Als der Musiker die Polizei rufen wollte, verschwand der Unbekannte in der U4-Station Pilgramgasse (Margareten).Zu Hause rief der Geiger seinen Bekannten La Hong an. Der Star-Modedesigner zeigte, was Freundschaft ausmacht und brachte seinen verletzten Bekannten mitten in der Nacht ins UKH Meidling. "Ich habe nun einen Gips und kann vier Wochen lang nicht spielen." Die Symphoniker mussten am Sonntag im Konzerthaus auf ihren Bratschisten verzichten. Michael B. will Anzeige erstatten. "Es war ein südländischer Typ mit Brille. Er trug eine orange Jacke und war zirka Mitte 20." Der Schadenersatz könnte für den Verdächtigen teuer werden!