Griff auf die Rückbank: Frontalcrash

Frontal-Crash am Montag um 8:25 Uhr in der Max-Emanuel-Straße (Währing): Ein Wiener (39) wollte während der Fahrt etwas von der Rückbank holen und griff nach hinten. Dabei dürfte er das Auto verrissen haben. Er krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der Lenker (44) wurde leicht verletzt, beide Autos wurden schwer beschädigt.Montagabend kam es in Simmering zu einem Unfall mit Fahrerflucht: Ein Unbekannter fuhr gegen 19:35 Uhr in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße stadtauswärts. Bei der Kreuzung mit der Zinnergasse bog er links ab. Zeitgleich überquerte eine 47-jährige Frau die Fahrbahn auf dem Schutzweg. Das Auto erfasste die Frau. Die Wienerin stürzte und wurde schwer verletzt. Statt zu helfen ergriff der Täter die Flucht. Laut Zeugen handelte es sich um ein rotes Auto. Zeugen des Unfalles können sich in jeder Polizeiinspektion melden!