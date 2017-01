Busen & Beißerchen: Worsegs eröffnen gemeinsame Praxis

Graben 28: Hier entsteht die Praxis (Foto: Sabine Hertel)

2014 übergab Artur Worseg seine Klinik im DC-Tower (Donaustadt), verlässt auch die Klinik in Döbling. Ob die Nachfolger an beiden Standorten seinen Namen weiter verwenden dürfen, ist noch strittig. Fix ist: "Artur will seiner Karriere das Sahnehäubchen aufsetzen", verrät seine Frau Kristina im "Heute"-Talk.Dieses "Sahnehäubchen" ist 300 m2 groß, liegt in der Beletage eines prunkvollen Altbaus an der Nobel-Adresse Graben 28 und soll alle Stückerl spielen: "Es ist ein Prestige-Objekt mit perfektem Ambiente! Die Behandlungsräume bieten Blick auf die Pestsäule und werden modernst eingerichtet. Der Warteraum mit Luxus-Sofas und Videowänden soll Kaffeehaus-Feeling verbreiten und wird im Art-déco-Stil gestaltet sein", schwärmt Kristina Worseg. Während sich ihr Mann um Bauch, Busen und Po der Patienten kümmert, sorgt sie als Zahnärztin mit den Schwerpunkten Chirurgie und Ästhetik für die passenden Beißerchen. Noch diesen Herbst soll’s losgehen!