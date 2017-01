Donnerstag startet Umbau von Wiener Eistraum

"800 Personen" nach Hause geschickt WU-Ball-Pleite: Veranstaltern droht nun 7.000-Euro-Strafe

23. Jänner 2017 Nabucco: Verdis berühmte Oper in der Stadthalle

14.322 Wiener und Wienerinnen befragt Singles in Wien: Welchen Partner wünschen sie sich?

Beachtlich: In nur 5 Tagen gilt es den bestehenden Eislaufplatz mit großer Präzision um die beiden Hauptflächen zu vergrößern. Und auch logistisch wird noch eine bedeutende Aufgabe gemeistert: Kassenbereich, Schlittschuhverleih, Informationsstand, Schließfächer und Sanitätsstation werden aufwändig umgesiedelt. So werden nun die letzten wichtigen Arbeiten erledigt, um schließlich ab 24. Jänner den Besucher mit ausgedehnten 8.500 m² eine prachtvolle Eislandschaft bis 12. März zu bieten.Dem zauberhaft-romantischen Eislauf-Areal im Park, das bereits seit dem Weihnachtstraum den Besuchern zur Verfügung stand, werden nun die beiden großen Hauptflächen vor dem Rathaus und dem Ring hinzugefügt und damit auch gleichzeitig 500 m² mehr Eis als im Vorjahr geboten. Mit großem Aufwand entstehen die insgesamt rund 4.000 m² großen, zusätzlichen Eisflächen, welche mit dem jetzt bestehenden Areal verbunden werden.Der gesamte 23-tägige Aufbau des Wiener Eistraums ist damit nach dieser weiteren Ausbaustufe abgeschlossen und machte eine große Menge an Materialien, wie auch einen sehr hohen technischen und personellen Einsatz erforderlich:· rund 60 Firmen· cirka 350 Mitarbeiter· 700 m³ Holz· 450 Tonnen Edelsplitt· ca. 6.000 m² Holzpodest· rund 2 km Banden· 3,5 km Stromverkabelung· 70 Container