Fans finanzieren "Scheibe!" von Wiener Electropop-Duo

Christine Ziechert

Schräger Electropop-Sound aus Wien: Dafür stehen Paul Matyas und Michael Knoll von " GelbGut ". Seit 2010 stehen die beiden Musiker auf der Bühne, haben bisher die EPs "Gemma" und "Irgendwas" (fünf Tracks) veröffentlicht. Gesungen wird auf Deutsch, über die Liebe, Triebe, Poolnudeln und Schranken. Live sind "GelbGut am 1. April im "Café Mocca" in Währing und am 7. April im "Bach" in Ottakring zu sehen.Jetzt will das Duo den nächsten Schritt gehen und ihr Debüt-Album auf den Markt bringen – und das mit der Unterstützung ihrer Fans. Auf "wemakeit.com" wurden 3.000 Euro gespendet, damit finanzieren "GelbGut" nun Studio, Produzent, Pressung und Cover-Sujets. Als Dank erhält jeder Unterstützer das Album der Band.Einen kleinen Vorgeschmack auf "Scheibe!" gibt es unter https://soundcloud.com/gelbgut/abschleckzone-preview/s-x9ipD