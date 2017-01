Farb-Voting für Enzis im MQ startet

12. bis 15. Jänner Ferienmesse 2017: Das Programm

Keine Turniere in Wien Vienna Masters legt heuer Pause ein

„Nach zwei Jahren erhält das ‘Wohnzimmer der Wiener’ einen farblichen Relaunch in Form von neuen Möbeln. Ich bin schon sehr gespannt für welche Farbe sich unsere MQ-Besucher entscheiden und freue mich, wenn die MQ Höfe im Frühjahr in neuem Look erstrahlen. Im MQ werden alle eingebunden. Daher voten und mitentscheiden, damit das MQ wieder zum schönsten Innenhof Wiens wird“, so Dr. Christian Strasser, Direktor des MuseumsQuartiers Wien.Die Aufstellung der insgesamt 64 neuen Möbel Modell „MQ Viena“ in der gewählten Farbe erfolgt dann ab Mitte März im Haupthof. Zusätzlich werden in den Nebenhöfen 16 Möbel in der bisherigen Farbe zur Verfügung stehen. Im Frühjahr wird es dann die Möglichkeit geben, die bisherigen vielseitigen Sitz- und Liegemöbel im Rahmen eines Ab-Hof-Verkaufs um 600 Euro pro Stück käuflich zu erwerben.