Madame Tussauds lockt Sisi-Fans mit Hologramm

Sisi kann ab sofort mit allen Sinnen erlebt werden. So strömen aus Schubladen sieben Gerüche, die „zu Sisis Zeit in Jedermanns Nase waren“, heißt es seitens Madame Tussauds. Auch High-Tech kommt zum Einsatz: Ein Hologramm erzählt im Bad von Schönheitsritualen der Kaiserin, ein weiteres vom Hofzeremoniell.



In Rekordzeit wurde die uber ein Jahr geplante Installation in der Wiener Wachsfiguren-Attraktion eingerichtet. Das Konzept stammt von internationalen Experten, der Adventurous Creative Agency Theme 3 aus England. Geruche, Musik, Geräusche, Gesprochenes, Geschmack und haptische Eindrucke sind interaktiv zusammengefugt.