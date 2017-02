Museums-Frühstück über den Dächern Wiens

Wo die Hormone tanzen Auf diesen Wiener Bällen finden Sie ein Sex-Abenteuer

Restaurant im MAK TV-Koch Tim Mälzer steigt bei "Salonplafond" aus

Aber nicht nur das Platz-Angebot wurde vergrößert, auch am Küchen-Konzept wurde gefeilt: Neben klassischen Kaffee-Spezialitäten, Mehlspeisen und traditionellen Schmankerln, finden sich im Café und Restaurant jetzt auch Low-Carb-Brötchen und vegetarische Snacks auf der Karte.Wen es am Wochenende ins Kunsthistorische Museum verschlägt, der kann den Tag mit einem reichhaltigen Frühstück und einem fantastischen Ausblick beginnen: Ab 10 Uhr werden Gebäck (Semmel, Brot, Toast und Croissant), ein Ei im Glas, Butter, Marmelade, Honig, Kümmelbraten-Aufstrich, Thum-Beinschinken, Graved Lachs, Schafkäse-Terrine mit Basilikumkern, Joghurt mit Granola, frischer Obstsalat und Wiener Gugelhupf serviert (Preis: 19,90 €). Das Frühstück kann mit einem Glas (0,25 l) frischem Orangensaft (Preis: 21,90 €), einem Heißgetränk nach Wahl (Preis: 23,40 €) oder einem Glas Sekt (Preis: 23,90 €) kombiniert werden.Zur Auswahl steht im neu gestalteten Café auch ein Gourmet-Abend, der jeden Donnerstag (18.30 bis 22 Uhr) stattfindet. Neben einem mehrgängigen Dinner steht eine Führung durch eine Sonder-Ausstellung oder die Gemälde-Galerie am Programm. (Preis: 55 €, ohne Museums-Eintritt und Getränke).