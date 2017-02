Paare zahlen am Valentinstag halben Eintritt

Herzig! Blattschneiderameise im Tiergarten Schönbrunn (© Tiergarten Schönbrunn / Daniel Zupanc)





Natürlich haben sich die emsigen Ameisen die Herzen nicht selbst aus den Efeublättern herausgeschnitten, heißt es aus dem Tiergarten. "Das war ein witziger Einfall der Zoomitarbeiter." Die etwa einen Zentimeter großen Kraftpakete können Blattstücke tragen, die um ein Vielfaches größer und schwerer sind als sie selbst. Die Ameisen fressen die Blätter aber nicht. Sie tragen sie durch ein langes Röhrensystem ins Nest und füttern damit einen Pilz, der ihnen als Nahrung dient.



Wer am Valentinstag einen romantischen Ausflug plant, ist im Tiergarten an der richtigen Adresse. Der Zoo lockt alle Paare mit einem besonderen Angebot. Mit dem Kennwort „Valentinstag“ erhalten sie zwei Eintrittskarten zum Preis von einer um 18,50 Euro. Zusätzlich wird um 14 Uhr eine einstündige kostenlose Führung angeboten, bei der man allerlei Interessantes über das Liebesleben der Tiere erfährt. Besucht werden Tiere mit ganz unterschiedlichen Paar-Beziehungen: von den Gibbons, die monogam leben, über die Kattas, bei denen die Frauen das Sagen haben, bis hin zu den Robben, wo sich ein Männchen einen Harem hält.



Infos zur Führung „Das Liebesleben der Tiere“:

am Dienstag, dem 14. Februar 2017

Beginn: 14 Uhr

Treffpunkt: Infocenter, Kasse Hietzing

Die Führung ist kostenlos. Es ist keine Anmeldung erforderlich