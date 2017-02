Pandazwillinge sind ein halbes Jahr alt!

Herumtollen in der weißen Pracht Schnee-Spaß für unsere Zootiere

So knuffig sind nur unsere beiden Babypandas im Tiergarten Schönbrunn. Fu Feng und Fu Ban klettern auf Bäume. Fu Fengs Lieblingsplatz ist derzeit die Plattform ganz oben. Dort schläft sie – und lässt sich auch von den Besuchern beobachten. Bruder Fu Ban kuschelt sich am liebsten in die Baumhöhle und zieht sich zurück. Ein- bis zweimal am Tag säugt Mama Yang Yang ihre Zwillinge. "Die beiden knabbern auch schon die Blätter vom Bambus, die harten Stangen sehen sie eher als Spielzeug an", erzählt Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.Zum Spielen gibt’s außerdem Bälle. Ein Hobby der beiden ist aber vor allem das Klettern und Entdecken der Anlage mit ihren Plattformen. "Die Zwillinge klettern gerne hoch hinauf. Die spitzen Krallen geben ihnen dabei sicheren Halt. Purzeln sie dennoch einmal herunter, landen sie auf einer dicken Heuschicht", sagt Schratter.Bis jetzt kennen die Pandababys nur die Innenanlage und dürfen mit ihrer Mama noch nicht hinaus. Im Frühling wird es soweit sein, aber bis dahin müssen sie noch ihre Kletterfähigkeiten verbessen.Mittlerweile ist auch geklärt, was mit dem Körper des Anfang Dezember verstorbenen Pandamännchens Long Hui passiert: Auf Wunsch der chinesischen Partner wird der Körper von Long Hui präpariert und im Frühsommer 2018 nach China überstellt.