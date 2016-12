So toll wird Silvester in Wien

Alle Maßnahmen Panzer und Co. schützen Partytiger am Silvesterpfad

Silvesterpfad - alle Stationen auf einen Blick (Foto: Stadt Wien Marketing)

Rathausplatz – Ab 14 Uhr die größten Hits der letzten fünf Jahrzehnte mit Bands wie Tha Family, FreeMenSingers, Mario Pecoraro und dem Radio Wien DJ Johannes Willrader. Punkt Mitternacht wird 2017 mit einem Feuerwerk beim Rathaus und dem Donauwalzer willkommen geheißen. Feier bis 2 Uhr Früh. Am 1. Jänner lädt der Rathausplatz von 10 bis 17 Uhr zur Live-Übertragung des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker unter Dirigent Gustavo Dudamel (ab 11 Uhr). Am Nachmittag folgt nochmal die Aufzeichnung des Konzertes sowie die Highlights aus "Die Fledermaus" aus der Staatsoper.

Freyung – "okidoki" Kinder-Silvester-Party von 14 bis 18 Uhr, und heiße Latino-Rhythmen ab 19 Uhr mit Los Gitanos und Jose Ritmo (bis 01.30 Uhr).

Am Hof – Soul, R&B, Funk und Rock & Roll ab 14 Uhr bis 2 Uhr mit Bands wie Big John & The Vienna Soul Society, Louis Austen und Band, The Solomons, Carl Avory & The Establishment.

Graben – Der größte Ballsaal Wiens: mit Walzer und anderen Standardtänzen im Funkeln strahlender Kronleuchter ins Neue Jahr tanzen (von 14 Uhr bis 2 Uhr Früh).

Stephansplatz – Walzer und Big Bands: Die Wiener Tanzschulen stimmen ab 14 Uhr auf den Jahreswechsel ein und im Anschluss garantiert das österreichische Pop-Duo The Carpats aktuelle und unvergessliche Hits,. Besinnlich: Ab 16.30 Uhr Live-Übertragung der Jahresschlussandacht aus dem Stephansdom. Programm bis 2 Uhr Früh.

Kärntner Straße ­– Hit-Mix von Digital DJs, von 14 bis 2 Uhr.

Neuer Markt – Party- & Clubsounds von 14 bis 2 Uhr.

Herbert von Karajan-Platz / Staatsoper – Liveübertragung: "Die Fledermaus"von 19 bis 22.30 Uhr. Am 1. Jänner überträgt die Staatsoper dann live das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker (ab 11 Uhr), im Anschluss bis 19 Uhr ein Potpourri der schönsten Opern- und Ballettszenen und danach bis 22.30 Uhr noch einmal "Die Fledermaus".

Haus der Musik – Dirigent für einen Abend:Besucher stehen vor einer Videoprojektion und sehen das berühmte Orchester der Wiener Philharmoniker im Goldenen Saal des Wiener Musikvereines, wo sie auch Werke des Neujahrskonzertes, wie etwa den Donauwalzer dirigieren können (14 bis 22 Uhr – freier Eintritt).

Prater/Riesenradplatz – Let's party together mit Musikfeuerwerk: Mitreißendes Musikprogramm und ein 12-minütiges Musikfeuerwerk zu Mitternacht. 20 Uhr bis 2 Uhr am Riesenradplatz.

Aspern Seestadt – Familien-Silvester und Wiener Kultbands: Von 14 – 17 Uhr Kinderprogramm, danach Karaoke-Show und von 21.15 – 00.30 Uhr spielen die Kiss Forever Band und die Kult-Formation Wiener Wahnsinn.

Auf elf Bühnen bzw. Standorten erwartet die Gäste bereits ab 14 Uhr eine Mischung aus Show-, Musik- und Unterhaltungsprogramm. Eine Vielzahl an Live-Bands und DJs mit großem Repertoire von Austropop und Rock über Soul, Blues, Funk und Disco bis hin zu Jazz und klassischer Musik wird in der City, im Prater und in der Aspern Seestadt geboten. Auch am Graben geht es um 14 Uhr los: mit Walzerkursen unter fachkundiger Anleitung der Wiener Tanzschulen. Weiteres Highlight: die Live-Übertragung von Johann Strauß "Die Fledermaus" aus der Staatsoper.Im Prater beginnt ab 20 Uhr das Showprogramm und schließt mit einem musiksynchronen Feuerwerk. In der Seestadt Aspern gibt es von 14 bis 00.30 Uhr Kinderunterhaltung, Karaoke-Show und Auftritten der Kiss Forever Band und Wiener Wahnsinn.Und um Mitternacht heißt es dann schließlich "Alles Walzer" in Österreichs größtem Ballsaal – und mit Donauwalzer, Feuerwerk über dem Rathaus und dem Klang der Pummerin tanzen Hundertausende Gäste des Silvesterpfades heiter und friedlich in ein neues Jahr.Alle Programmdetails finden Interessierte auf der "Oroundo Vienna"-App, downloadbar ab 9.12. und zwar kostenlos. Um 00:00 Uhr startet gar ein prachtvolles Feuerwerk am Display.

www.wien-event.at