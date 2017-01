Wiener Eistraum wird größer

So sieht der Plan für den "Eistraum 2017" aus. (Foto: stadtwienmarketing)

Der Spaß auf Kufen führt noch bis 18. Jänner über zwei große Flächen und den romantischen Traumpfad durch den malerischen Park bis hinunter zum Ring. Dann schließt der Eistraum seine Tore, um nach einer kurzen Umbauphase ab 24. Jänner in neuer Größe zu erstrahlen. Tags darauf, ab 25. Jänner, steht dann auch die Anfänger- und Trainingseisfläche von 550 m² (Mo bis Fr, 9 bis 16 Uhr; Wochenende ganztags) bei freiem Eintritt zur Verfügung.Und natürlich darf zudem die beliebte abendliche Verwandlung einer 550 mgroßen Fläche in acht Eisstockbahnen nicht fehlen, die dann werktags von 17 bis 22 Uhr bespielt werden kann. Die Bahnen können online unter www.wienereistraum.com gebucht werden.Außerdem warten heuer auch eine Gastronomie mit vielen Neuerungen, rund 2.000 Paar mit Warmluft vorgewärmte Schlittschuhe in den Größen 23 bis 52, 300 kostenlose Schutzhelme und gratis zur Verfügung stehende, verstellbare Doppelkufen in den Größen 21 bis 25. Der Wiener Eistraum ist bis 12. März geöffnet.