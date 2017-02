Wiener wollen mit Helfer-App durchstarten

Hatten die Idee zur App: Nikolaus Bauer (19) und Constantin Weiland (17, v.l.) (Foto: Nikolaus Buchegger)

Bereits seit August 2016 gibt es eine Beta-Version der Gratis-App (1.200 User in zwei Monaten), die Endversion wird aber erst Ende März gelauncht. Zur Überbrückung hat das fünfköpfige "Taskrookie"-Team aber die Aktion "Crazy Task Monday" ins Leben gerufen. User, die dringende Arbeiten zu erledigen haben, können sich per Facebook ( facebook.com/Taskrookie ) und E-Mail (monday@taskrookie.com) melden oder sich auf der Homepage www.taskrookie.com registrieren (nächste Deadline: 13. Februar).Dem Aufgaben-Bereich sind dabei kaum Grenzen gesetzt, nach dem Motto: Je verrückter, umso besser. "Wir hatten zuletzt eine Frau, die drei Koffer voll Kleidung online verkaufen wollte und jemanden gesucht hat, der die einzelnen Kleidungsstücke abfotografiert. Wir haben spontan ein Shooting mit einem Privat-Model daraus gemacht", erzählt Co-Gründer Nikolaus Bauer. Aber auch gängige Erledigungen wie Umzug, Supermarkt-Einkauf oder liegengebliebene Bügelwäsche sind gefragt. Auf die Idee zur App kamen Bauer und Weiland vor rund einem Jahr, als die Oma von Weiland immer wieder Hilfe für kleinere Arbeiten benötigte, aber niemanden fand.Über eine Chat-Funktion kann der Hilfesuchende Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen und einen Preis vereinbaren. "Bezahlt wird, wenn die Aufgabe erledigt ist", erklärt Bauer. Abschließend gibt es auch die Möglichkeit, die erbrachte Leistung zu bewerten. Zusätzlich werden fünf Prozent jedes abgeschlossenen Projektes an ausgewählte Hilfsorganisationen gespendet.