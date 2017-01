AMS reagierte und sperrte Arbeitslosengeld Wirt suchte Koch: Von 18 Bewerbern wollte kein einziger arbeiten

Dramatische Zahlen Übergriffe auf AMS-Mitarbeiter um 163 Prozent gestiegen

Statistisch gesehen kommt es täglich zu drei verbalen Attacken von AMS-Kunden in Wien. Hintergrund sind oft nicht eingehaltene Termine oder die bevorstehende Kürzung des Arbeitlosengeldes. Der positive Aspekt an der Wiener Statistik: Immerhin kam es im vergangenen Jahr nur zu einem tätlichen Angriff.Im Falle von Verbalattacken schreitet meistens der Sicherheitsdienst ein, im Notfall wird die Polizei gerufen. Wiederholungstäter erhalten in den AMS-Dienststellen Hausverbot.