Eigentlich wird im Separee gewaxt. (Foto: Sabine Hertel)

Miss Earth Austria 2013 Katia Wagner Miss Earth Austria 2013 Katia Wagner (Foto: Andreas Tischler)

"Ich meinte zwar bisher, dass bei der Intim-Enthaarung ein diskreter Behandlungsraum ohne Zuschauer im Interesse unserer Kunden sei, aber Sie wissen es offenbar besser. Ihrem Wunsch komme ich hiermit nach und biete ab heute Brazilian Waxing in der Auslage mit 'Sichtkontakt ins Freie' an, ganz wie Sie es wollten", so die Ex-"Miss Earth Austria" und Chefin von "The Beauty Bar" in der Postgasse 16."Mein Beauty- Salon wird zur Peepshow!" Jetzt lädt sie die ersten zehn mutigen Inspektoren zu einem kostenlosen "Pofalten-Waxing" in der Auslage ein.Noch hat sich aber keiner gemeldet. Gemeldet hat sich hingegen das zuständige Sozialministerium bei "Heute": Die Belüftung des Arbeitsraums sei "mangelhaft", es gebe keinen Notausgang für die über 30 Mitarbeiter. "Insgesamt bietet sich ein chaotisches Gesamtbild", heißt es.Die Beauty-Chefin will das widerlegen, zeigt den Salon nun im Video.