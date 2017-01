Was das Arbeitsinspektorat der Beauty-Salon-Besitzerin Katia Wagner so alles vorwirft (Foto: Facebook)

Was das Arbeitsinspektorat der Beauty-Salon-Besitzerin Katia Wagner so alles vorwirft (Foto: Facebook)

Post von Wienerin wird viraler Hit Anordnung macht Beauty Salon zur Peepshow

Der Amtsschimmel verlange von dem Salon, Intim-Waxing in der Auslage des Geschäfts durchzuführen, so die Betreiberin und ehemalige "Miss Earth Austria" Katia Wagner in einem viralen Facebook-Posting. Den Arbeitsinspektoren bot sie sogar Gratis-Behandlung an.Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellt die Anweisungen des Arbeitsinspektorats jedoch erwartungsgemäß anders dar. Auf dem hundertfach geteilten Foto sei nicht der tatsächliche Arbeitsbereich zu sehen, sondern lediglich der Eingangsbereich. Der beanstandete Arbeitsbereich befinde sich im ersten Stock und sei komplett fensterlos, erklärte Ministeriumssprecher Christoph Ertl gegenüber "heute.at".Der Betrieb weise "teils gravierende Mängel" auf, darunter etwa keinen adäquaten Notausgang sowie keine Be- und Entlüftung, so dass schwangere Mitarbeiterinnen möglicherweise giftige Dämpfe von Nagellackentfernern einatmen müssten, beanstandeten die Inspektoren Ertl zufolge.Auch gebe es keinen adäquaten Notausgang, es fehle überhaupt eine allgemeine Arbeitsplatzevaluierung, geschweige denn Gesundheits- und Mutterschutzevaluierung oder Aufzeichnungen der Arbeistzeiten.Der Betrieb habe nun zwölf Wochen Zeit, die Mängel zu beheben, anderenfalls drohe eine Geldstrafe.