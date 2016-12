Aktion für die Gruft Weniger Spenden wegen Flüchtlingen: Aufregung um FP-Sager

Das Damen-Team macht alles gemeinsam "Wir heißen Ana und Daniela und leben auf der Straße"

22.12.2016: Eisbär Inuka wohnt im Zoo von Singapur und feiert seinen 26. Geburtstag. Zur Feier des Tages bekam er eine Torte aus Lachs und Faschiertem (Hintergrund). Die Pfleger versuchten wohl, Inuka einige Salatblätter, versteckt im Lachs, unterzujubeln. Doch einen 26-jährigen Eisbären täuscht so schnell niemand. Hier schleudert er eines der Blätter beiseite, um in Ruhe seinen Fisch mampfen zu können.



Inuka ist Teil eines Spezial-Pflegeprogramms. Er leidet wegen seines fortgeschrittenen Alters unter Arthritis und hat Zahnbeschwerden. In Menschenjahren wäre Inuka 70 (Foto: Wong Maye-E (AP))

Unglaublich: In der "Gruft" (Mariahilf) stieg die Höhe der Sachspenden während der Weihnachtsaktion um rund 50 Prozent an! Die Obdachlosen freuen sich über Winterbekleidung. Die "Zweite Gruft" (Währing) bekam viele warme Decken. Der Canisibus, der Suppenbus der Caritas, gewann neue Helfer.Die Kinder im Notquartier für Flüchtlinge in Rudolfsheim freuen sich über jede Menge Spielzeug. Caritas-Präsident Michael Landau: "Ein herzliches Dankeschön an alle 'Heute'-Leser. Jede Spende hilft ganz konkret." Caritas-General Schwertner: "Danke für die Hoffnung, die Sie damit geschenkt haben."gem