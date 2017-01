Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Hilft Obdachlosem Wienerin Sigrid wird als Alltags-Heldin gefeiert

"Alle unsere Caritas-Jobprojekte haben eine Sache gemeinsam: Menschen, die sonst schwer am ersten Arbeitsmarkt unterkommen, bekommen hier eine Chance und können zeigen, was in ihnen steckt", sagt Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Wien.Der neue Supermarkt in der Quellenstraße ist genau so ein Caritas-Projekt. Gemeinsam mit der Supermarkt-Kette Spar und dem AMS Wien sollen am neuen Standort 20 Langzeitarbeitslose arbeiten.Besonders angesichts der derzeit hohen Arbeitslosigkeit seien kreative Projekte gefordert, betont Petra Draxl, vom AMS Wien. Die sogenannten "Transitarbeitsplätze" sind dazu gedacht, dass die Langzeitarbeitslosen zeigen können, was sie drauf haben.Sie durchlaufen bei Spar möglichst alle Bereiche im Handelsbetrieb und werden von sieben FachanleiterInnen unterstützt. Die Arbeitsplätze in der Quellenstraße sind zeitlich befristet: Nach der fachlichen Qualifizierung sollen die ehemals Langzeitarbeitslosen einen unbefristeten Job im Handel finden können."Der Spar in der Quellenstraße ist der einzige Spar, in dem ich mir eine hohe Mitarbeiter-Fluktuation wünsche - wer hier aufhört, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit einen zukunftssicheren Job gefunden", so Spar-Geschäftsführer Alois Huber.