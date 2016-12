Beim Training verletzte sich der Wiener schwer. (Foto: Privat)

"Ich wusste nicht gleich, was passiert war." Erst im Spital realisiert Neusser den Ernst der Lage: "Im Schockraum haben mich die Ärzte überwacht, sie schauten im Minutentakt, ob ich bei Bewusstsein bin und ob ich mich noch bewegen konnte."Dann die Hiobsbotschaft: Der junge Wiener hatte sich den Nacken gebrochen. Seine schwere Verletzung überlebt Neusser nur, weil er eine extrem austrainierte Muskulatur besitzt – er hätte sterben oder gelähmt sein können. Trotz Schockdiagnose und Halskrause beginnt Neusser bereits im Krankenhaus mit dem Training: "Ich wollte unbedingt wieder Football spielen und nicht am Höhepunkt meiner Karriere aufhören. Ich war emotional am Boden, aber meine Mama und meine Freundin haben mir Kraft gegeben, mich wieder aufgebaut."Ein Jahr pausiert Johannes beim Football, dann kehrt er in sein Team zurück, spielt sogar im National-Team bei der WM in Österreich. Danach hört Neusser auf: "Football war nicht mehr das Wichtigste in meinem Leben, ich hatte andere Pläne." 2011 eröffnet der Wiener seinen eigenen Fitnessbetrieb "CrossFit ACE" – und ist extrem erfolgreich: Er holt sich Top-Plätze bei mehreren Fitness-Bewerben in Europa, ist derzeit "Fittest in Austria". Sein Erfolgsgeheimnis: "Jeder kann sich wieder aufrappeln, wenn er an sich glaubt."