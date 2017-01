Kranke unterm Christbaum Auch im Advent schlafen Patienten in Gangbetten

Eine Grippewelle während der Weihnachtsferien sei eine prekäre Mischung, sieht Pilz ein unglückliches Zusammentreffen von Umständen als Grund für die Gangbetten-Misere. "Der Krankenanstaltenverbund ist am Schluss das große offene Tor für alle, die nicht woanders versorgt werden können. Natürlich sollen nur die aufgenommen werden, die auch Spitalsversorgung benötigen. Aber natürlich ist es sehr gut, dass niemand weggeschickt wird", so die Patientenanwältin zum ORF.Es müsse sichergestellt werden, "dass in Ferienzeiten ausreichend niedergelassene Ärzte da sind, die auch Hausbesuche machen". Während der KAV versichert, die Anzahl von Gangbetten "so gering wie möglich zu halten", erklärt Wiens VP-Chef Gernot Blümel , seine Partei habe ein Ersuchen an den Stadtrechnungshof gestellt, die Situation betreffend Gangbetten in allen KAV-Spitälern sowie das Belagsmanagement zu prüfen.CK