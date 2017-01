Miss Earth Austria 2013 Katia Wagner Miss Earth Austria 2013 Katia Wagner (Foto: Andreas Tischler)

Mitarbeiter des Arbeitsinspektorats bemängelten offenbar, dass in den Behandlungsräumen, in denen Intimhaarentfernung mit Wachsstreifen durchgeführt werden, kein "Sichtkontakt ins Freie" bestehe. Darauf kontert die Betreiberin der "Beauty Bar" in der Postgasse: "Ich meinte zwar bisher, dass bei der Intim-Enthaarung ein diskreter Behandlungsraum ohne Zuschauer im Interesse unserer Kunden sei, aber Sie wissen es offenbar besser", schreibt sie.Der Vorgabe folgend bietet sie nun "Brazilian Waxing" in der Auslage an und hat sogar ein Angebot an das Amt:"Die ersten 10 ArbeitsinspektorInnen, die mir beweisen, dass ich offenbar zu prüde bin, um diese Anordnung zu verstehen, und die zu einem Intim-Waxing in der Auslage bei uns heute vorbeikommen, erhalten ein Pofalten-Waxing gratis dazu!"Das Facebook-Posting wurde sofort zum viralen Hit. Innerhalb kurzer Zeit wurde der Beitrag mehr als 500 Mal geteilt.