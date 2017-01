Untragbare Trage Jamie Oliver löst Shitstorm mit Babyfoto aus

Nackte Tatsachen Jamie Oliver: Beim Kochen den Penis verbrannt

Geplant ist demnach ein italienisches Deli. Bereits im Frühjahr dieses Jahres soll das Restaurant von Jamie Oliver am Flughafen Wien-Schwechat das seine Pforten öffnen.Grund für die überraschende Expansion sei der Brexit. „Wie jeder Gastronom weiß, ist der Markt seit dem Brexit schwierig, seitdem haben der Druck und die Unsicherheiten weiter zugenommen“, erklärte der Chef der Kette, Simon Blagden. Dafür wolle Oliver mit Partnern 22 neue Lokale im Ausland etablieren.Im Gegenzug schließt er Ende des ersten Quartals heuer Lokale in Aberdeen, Exeter, Cheltenham, Richmond, Tunbridge Wells and Ludgate Hill, nahe London´s St Paul’s Cathedral.