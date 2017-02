Kein Komma-Fehler Dieser Gastgarten kostet plötzlich 10 Mal so viel

BILDER DES TAGES 01.02.2017: Israelische Sicherheitskräfte räumen die illegale jüdische Siedlung Amona im Westjordanland. (Foto: AP)

Von einem Euro pro Quadratmeter steigt der Preis für manche Wirte sogar auf zehn Euro – weil sie ab sofort in der "Zone 2" liegen. Nach der "Heute"-Story will sich die Wirtschaftskammer wehren. Das sei die "größte Erhöhung der Schanigartengebühr, die jemals durchgeführt wurde", so WKW-Spartenobmann Peter Dobcak gegenüber "Radio Wien".