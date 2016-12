Das müssen Sie wissen Ring und Kai werden in Wien zu Silvester gesperrt

Emoji-Pölster im Trend Zu Silvester wird das Glück verschenkt

Jahreswechsel in Wien Silvesterpfad: 400 Polizisten, Warnung vor Übergriffen

Etwa 600.000 Besucher werden heuer ab 14.00 Uhr bei den 11 Stationen des Wiener Silvesterpfades erwartet. Für Sicherheit sorgen stolze 400 Polizisten, gemeinsam mit 300 Securities. Eigens dafür abgestelltes Personal beobachtet das Geschehen über 19 Kameras. Sogar ein Panzer dürfte bereitstehen Die Polizisten, die sich auch in Zivilkleidung in die Menge werfen, sollen Delikte wie sexuelle Belästigung und Diebstahl verhindern. Partytiger erhalten außerdem kostenlose Taschenalarme, die ein abschreckendes, schrilles Geräusch veursachen.Auch in den anderen Großstädten in Europa werden die stattfindenden Silvester-Partys strengstens überwacht. Gepanzerte Fahrzeuge und Betonklötze sichern die Party am Brandenburger Tor in Berlin. 1.800 zusätzliche Polizisten sind bereitgestellt, sie tragen Maschinengewehre.In Madrid sind 1.600 Polizisten mehr im Einsatz. Im Stadtzentrum von Rom dürfen keine Lkws fahren. Der Eiffenturm, Triumphbogen und die Champs-Elysee in Paris werden von schwer bewaffneten Polizisten gesichert. Neben Anschlägen liegt auch hier ein besonderes Augenmerk auf sexuellen Übergriffen, wie sie in Köln vergangenes Jahr stattgefunden haben.