Blickfang: Stripperin Wendy Night (Foto: Andreas Tischler)

Sie ist die Königin der Haut Couture. Nackt macht Michaela Wolf eine so gute Figur, dass sie als Wendy Night Österreichs bekannteste Stripperin wurde. Er ist der Herr der Augenringe. Als HTL-Absolvent stieg Peter Laskaris ins Wiener Nachtleben ein und machte dort als Manager von Laufhäusern und Berater von Barchefs steile Karriere.Als die illustren Profis privat zusammenfanden, schien die Fügung ideal. "Wir waren zwei Monate glücklich", sagen beide. Laskaris vermittelte die Tänzerin an beste Adressen: "Michaelas Auftrittsgage stieg von 170 auf 500 Euro." Umgekehrt glänzte er an ihrer Seite in bunten Blättern. Zum Knacks kam es, als die schöne Blondine nicht mehr wollte, dass ihr Lover stolz und ständig Fotos von ihr postet.Denn Wendy bastelt an einer Zukunft in Bekleidung (Puls 4, ATV) – und sollte dafür wohl auf Distanz zum Rotlicht zu gehen. Als sie Partner Peter sogar auf Facebook sperrte, war der Bruch perfekt. Zwei Monate nach dem letzten Treffen zeigte Wendy ihren Ex wegen gefährlicher Drohung an – gestand aber bald, gelogen zu haben. Jetzt droht ihr ein Prozess wegen Verleumdung.Dafür setzte sie eine einstweilige Verfügung durch, die Laskaris "die Verbreitung ihrer Fotos auf Facebook" und "jede persönliche Kontaktaufnahme" verbietet. Der schüttelt traurig den Kopf – und wehrt sich mit Anwältin Astrid Wagner gegen die Nachrede, ein Stalker zu sein. Stimmung: verbiestert.