Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Heute" erfuhr von Insider Nur zwei Notärzte im Einsatz? Niederösterreicher springen ein

Historische Datenbank Riesige Erweiterung für Wien Geschichte-Wiki

Parkschein per Handy-App Wegen 20 Sekunden Strafzettel kassiert

BILDER DES TAGES 20.02.2017: Der Papst und die Technik. Bei einem Besuch der Kirche Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù in Rom lässt sich Papst Franziskus geduldig von der Selfie-begeisterten Jugend fotografieren. (Foto: Reuters / Remo Casilli)

Sonntagfrüh standen in Wien nur zwei Notfall-Mediziner zur Verfügung. Grund: die vielen Krankenstände derzeit. Die Wiener Berufsrettung reagierte sofort und setzte zusätzlich Oberärzte ein. Sechs Notärzte waren dann im Dienst.An einem normalen Wochentag sind in Wien im Durchschnitt sieben bis acht Notärzte im Einsatz. Wiens Ärztekammer-Chef Thomas Szekeres warnt: "Etwa 30 Notarzt-Stellen sind in Wien unbesetzt."Außerdem würden in den nächsten Jahren viele wegfallen, weil viele Ärzte in Pension gehen. "Man wird Dutzende Notärzte aufstocken müssen", fordert Szekeres. Und: "Auch der Ärztefunkdienst sollte ausgebaut werden.""Es gibt eine Knappheit bei Notärzten", so das Büro von Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SP). Doch: "Die Stadt Wien arbeitet daran, dieses Problem durch eine Neuorganisation des Notarztwesens zu beheben." Details will man noch nicht verraten...