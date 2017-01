Vandalismus am Schwarzenbergplatz Russendenkmal beschmiert: Botschaft protestiert

BILDER DES TAGES 18.1.2017: Beim alljährlichen Luminarias-Festival in Spanien reitet ein Mann sein Pferd durch das Feuer zu Ehren des Schutzpatrons der Tiere, dem Heiligen Antonius. (Foto: Reuters)

Lawrow forderte, wie bereits die russische Botschaft in Wien, sofortige Schutzmaßnahmen. Kurz versprach, die Möglichkeit einer Video-Überwachung prüfen zu lassen. Es wäre damit das erste so geschützte Denkmal in Wien. Das Bauwerk erinnert an die rund 20.000 sowjetischen Soldaten, die bei der "Schlacht um Wien" im April 1945 ihr Leben verloren.enu, ck