Video zeigt Übergriff Westbahnhof: Unbekannter schlägt Mädchen ins Gesicht

Ende nächster Woche ist Schluss: Nur noch 15 Minuten pro Tag soll man das Gratis-WLAN am Westbahnhof nutzen dürfen. Das soll die Schlägereien verhindern, die in letzter Zeit öfter vorgekommen sind.Der "ORF" hat beobachtet, dass Jugendliche oft stundenlang herumsitzen und im Internet surfen. Jespäter es wird, desto eher kommt es laut Polizei zu Zwischenfälle. "Es gibt Beschwerden, weil es oft zu Lärmbelästigungen durch die Jugendlichen kommt, es wird auch Alkohol konsumiert", so Polizeisprecher Paul Eidenberger zum "ORF".Die Behörden setzen auch auf mehr Polizeiarbeit. Jeden Abend werden die Jugendlichen kontrolliert, auch ein Schnellrichter ist anwesend, der an Ort und Stelle Strafen verteilen kann. Durch den Wegfall des Gratis-WLAN hofft man, dass die Jugendlichen sich in Zukunft woanders treffen.