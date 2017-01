Großeinsatz in Stmk Wanderer mit Kindern saßen bei minus 22 Grad fest

Sicher kein Warmduscher Beachboy bei Minusgraden in Favoriten unterwegs

Gefährliche Hilfe Tückisches Eis auf der Alten Donau: Frau bricht ein

BILDER DES TAGES 08.01.2017: Bei diesem Winter-Ritual in Japan beten die Teilnehmenden für ein gesundes neues Jahr, während sie sich in ein Becken mit eiskaltem Wasser inklusive Eiswürfeln setzen. 100 Hartgesottene nahmen in Tokio teil (Foto: Shizuo Kambayashi (AP))

Ebenso in der zweiten Rodelstraße am Ulrichsplatz (Neubau). "Die MA48 räumt nur auf Anfrage der MA 28 nicht", so das Büro von Stadträtin Sima (SP). Warum die Rodelstraßen nicht für Autos gesperrt wurden, blieb am Sonntag ungeklärt.gem