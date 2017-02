"Orgien" steigern Energieverbrauch Zu häufiges Duschen nach Sex: Vermieter kappte 3 Tage Strom

Tagelang auf im Internet bestellte Bücher warten? Das ist in Währing nun vorbei: Die Gymnasiasten Moritz Stephan (16) und Konstantin Klinger (17) starteten dort nun ihr Buchlieferservice Lobu. Das Bezirks-Amazon funktioniert schnell und unkompliziert: Bestellt wird per SMS. Die Schüler kaufen das Buch in einer Wiener Buchhandlung und stellen es per Fahrrad noch am selben Tag zu. Bezahlt wird in bar an der Haustüre.In der Testphase läuft das Projekt derzeit nur in Währing, die Zustellung ist gratis, wird aber nach dem Probelauf auf zwei Euro angehoben. "Das Geschäft läuft sehr gut", so Gründer Konstantin Klinger zu "Heute". "Die Kunden sind zufrieden." Bald will man es auch in der City, in Wieden, in der Josefstadt und in Döbling mit Amazon aufnehmen. Alle Infos auf www.lobu.at