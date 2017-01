Wien ist in den vergangenen 15 Jahren um über 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen. Das heißt, es sind mehr Frauen im gebärfähigen Alter nach Wien gekommen. Etwas mehr als 1,88 Millionen Menschen haben mit Anfang des Jahres ihren Hauptwohnsitz in Wien gehabt.Die Fertilitätsrate ist stabil. Jede Frau in Wien bekommt 1,4 Kinder - Wien hat höchstwahrscheinlich Bukarest als sechstgrößte Stadt in der EU abgelöst.In den Bezirken, wo es tendenziell jüngere Wiener zu Hause sind, gibt es auch mehr Geburten. Dort wo gebaut wird, wächst der Bezirk durch den Zuzug. Liesing und Simmering dürften laut Statistikern 2016 die 100.000 Einwohner überschritten haben. Und Favoriten wird wahrscheinlich im Jahr 2017 die 200.000 Einwohnerinnen und Einwohner überschreiten.Wien hat eine durchschnittliche Besiedlungsdichte von 176 Personen pro Hektar Wohnbaufläche. Am höchsten ist die Besiedlungsdichte in Brigittenau, am geringsten in Hietzing.Flächenmäßig kleinster Bezirk: Josefstadt 109,0 ha. Hier leben rund zwei Prozent der Wiener Bevölkerung auf0,3 Prozent der Gesamtfläche der Stadt.Flächenmäßig größter Bezirk: Donaustadt 10.229,9 ha. Knapp zehn Prozent der Stadtbevölkerung leben hier auf fast einem Viertel der Fläche der Bundeshauptstadt.Österreich 72,6Serbien 4,1Türkei 2,5Deutschland 2,3Polen 2,2Rumänien 1,5Bosnien und Herzegowina 1,2Kroatien 1,1Ungarn 1,1Russische Föderation 0,8