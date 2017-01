Zustellung weiterhin gratis Silvesterschmaus für Bedürftige dank "Heute" und UberEATS

Neuer Vorschlag ÖVP fordert für Geschäfte 24-Stunden-Öffnungszeiten

BILDER DES TAGES 01.01.2017: Am Neujahrstag waren wieder alle Augen auf den Musikverein gerichtet, wo das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker stattfand. (Foto: AP)

"Seit über einem halben Jahr schon sind zehn Patientenbetten in den Zimmern gesperrt. Das mit den Gangbetten zu Weihnachten ist keine Ausnahmesituation, sondern Regelfall. Jedes Wochenende, manchmal auch unter der Woche", heißt es in einem Brief eines Pflegers an die Ärztekammer. So seien während der Weihnachtsfeiertage auf der 2. Medizinischen Abteilung acht Patienten am Gang gelegen."Warum dürfen sie nicht in einem Zimmer liegen und dort untersucht und gepflegt werden sondern am Gang ohne Intimsphäre?", fragt der Insider. "Niemand wird weggeschickt, alle werden behandelt und wenn nötig stationär aufgenommen. Das führt hie und da natürlich an die Grenzen der Kapazitäten und auch dazu, dass nicht immer sofort für alle Patienten Zimmer zur Verfügung stehen", heißt es vom KAV dazu.