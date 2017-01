Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Chaos nach Trumps Muslim-Einreiseverbot Trauer und Proteste nach Trumps Einreiseverbot für Muslime. (Foto: Reuters)

Regierung:Kritik lächerlich Richterin entscheidet gegen Trumps Einreiseverbot

Streit um US-Einreiseverbot Iran lässt keine US-Amerikaner mehr ins Land

Extreme Kontrollen Trump befiehlt Einreisestopp für Muslime aus 7 Ländern

Trumps Dekret (verbietet Menschen aus sieben muslimischen Ländern wie dem Iran und Syrien die Einreise in die USA) trat in der Nacht auf Sonntag in Kraft – und sorgt weltweit für Empörung. Alleine am J.F.K-Flughafen demonstrierten Tausende Menschen – auch in Los Angeles und Washington gab es Proteste.Eine US-Richterin verfügte jetzt zumindest, dass jene Menschen, die nach dem Beschluss bereits in den USA gelandet waren und ein gültiges Visum haben, nicht ausgewiesen werden dürfen. Trumps Dekret betrifft auch die Wiener Kommunikationsmanagerin Dorna Saadati (23): "Meine Eltern stammen aus dem Iran, ich habe eine Doppelstaatsbürgerschaft. Trump hat uns quasi ausgesperrt", sagt sie zu "Heute"."Trotz gültigem Visum darf ich vorerst – auch wenn es beruflich notwendig ist – nicht in die USA reisen. Unfassbar, dass so etwas im Jahr 2017 möglich ist".