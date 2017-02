Schrecklicher Unfall in der Lobau: 75-Jährige stürzte in die Donau (Foto: Archiv)

Hier ereignete sich der Unfall im Ölhafen

Dramatische Minuten spielten sich am Sonntag in der Lobau ab. Beim Ölhafen fiel eine Frau am Nachmittag in die eiskalte Donau. Ein Zeuge alarmierte Polizei, Rettung und Feuerwehr. 30 Minuten lang trieb die Frau im Wasser. Feuerwehrtaucher zogen die 75-Jährige aus der Donau, retteten ihr das Leben.Ein Rettungshubschrauber brachte die unterkühlte Frau ins Krankenhaus. Unglaublich: "Sie war noch voll bei Bewusstsein", heißt es von der Wiener Berufsrettung.