Ungewünschte Einblicke: Wagner in der Waxing-Auslage (Foto: Sabine Hertel)

Enthaarung in der Auslage "Amt macht meinen Beauty-Salon zur Peepshow"

Das Sozialministerium warf ihr "chaotische Zustände" vor. "Wir prüfen eine Klage wegen Rufschädigung", so Wagner. Und auch auf Facebook sind die Sympathien ganz klar auf ihrer Seite: 39.437mal wurde ihr Wut-Beitrag über die Schikanen geteilt. Am Mittwoch postete Wagner abschließend: "Wir wünschen uns, dass diese Diskussion dazu beiträgt, dass in teilweise überkommenen Vorschriften Hausverstand einzieht."