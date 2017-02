Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Fahndungsfotos veröffentlicht Wiener Polizei jagt Teenie-Bande

BILDER DES TAGES 13.02.2017: Schokokuchen mit Wasserwanze

Schokoladekuchen, Schlagobers und ein Insekt, das einer Kakerlake ziemlich ähnlich sieht. In einer Bar in Tokyo wird das als neuer Food Trend verkauft. Na dann: Mahlzeit! (Foto: Reuters)

Ein Brief der MA 25 zog Helmut G. unlängst den Boden unter den Füßen weg. "In dem Schreiben steht, dass heute Mittag Herrschaften vom Amt kommen, um den Abriss meines Hauses zu besprechen", sagt der Floridsdorfer zu "Heute". Hintergrund des persönlichen Dramas: Das Häuschen des 62-Jährigen in einer Schrebergartensiedlung misst 68 statt der erlaubten 50 Quadratmeter. Helmut G.: "Ich wohne hier seit 35 Jahren. Meinen Nachbarn und mir wurden immer Sondergenehmigungen ausgestellt, die allerdings auf zehn Jahre befristetet waren. Die 18 Quadratmeter Übergröße haben nie jemanden gestört." Bis jetzt."Die Spezialerlaubnis wurde nun nicht mehr erteilt, weil sich andere Anwohner über das Entgegenkommen beschwert haben", ist der Wiener sicher. Der Abriss scheint besiegelt. "Zig Berufungen und eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof haben nichts gebracht", zürnt er. Nun droht dem Mann der Ruin. "Ich stehe, nach gerade überwundenem Lungenkrebs, auf der Straße und habe nicht einmal das Geld für die Umzugskartons", sagt Helmut G. Er hat Top-Anwalt Werner Tomanek engagiert, der auf eine menschliche Lösung hofft: "Das ist doch übertriebene Härte."