Die Lichtbögen strahlen noch, die Beleuchtung in den Bäumen ist bereits abmontiert. (Foto: Andre Wanne)

Auf der Ringstraße Ab jetzt strahlt die Wiener Weihnachtsbeleuchtung

Gegenüber "orf.at" sagte ein Sprecher der Wirtschaftskammer: "Es ist unser Geschenk an die Wiener. Die Beleuchtung soll nun auch für einen feierlichen Rahmen während der Ballsaison sorgen." Erst nach dem Faschingsdienstag soll die Demontage der Beleuchtung beginnen.Als im November die Lichterketten in Betrieb genommen wurden, hieß es zunächst, sie sollen bis 6. Jänner die Ringstraße schmücken. Dennoch entschied man sich heuer ein erstes Mal dazu, die Beleuchtung länger strahlen zu lassen. "Die Wirtschaftskammer übernimmt die gesamten Kosten, auch die Stadt Wien hatte keine Einwände dagegen", so der Sprecher.