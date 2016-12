83-Jähriger stürzte 10 Meter ab "Nach 144 Tagen Spital feiere ich Weihnachten zuhause"

BILDER DES TAGES 22.12.2016: Eisbär Inuka wohnt im Zoo von Singapur und feiert seinen 26. Geburtstag. Zur Feier des Tages bekam er eine Torte aus Lachs und Faschiertem (Hintergrund). Die Pfleger versuchten wohl, Inuka einige Salatblätter, versteckt im Lachs, unterzujubeln. Doch einen 26-jährigen Eisbären täuscht so schnell niemand. Hier schleudert er eines der Blätter beiseite, um in Ruhe seinen Fisch mampfen zu können.



Inuka ist Teil eines Spezial-Pflegeprogramms. Er leidet wegen seines fortgeschrittenen Alters unter Arthritis und hat Zahnbeschwerden. In Menschenjahren wäre Inuka 70 (Foto: Wong Maye-E (AP))

Gerüchte verdichten sich, dass direkt beim neu geplanten Heizwerk am Gelände des Wilhelminenspitals (Ottakring) ein 60 bis 70 Meter hoher Schornstein errichtet werden soll. Die Höhe bedinge die Thermik, heißt es, damit die Abluft nicht in bebauter Höhe hängen bleibe. Kleingärtner schlagen bereits Alarm. Denn: Sie haben schon jetzt den Schornstein der nahen Müllverbrennungsanlage am Flötzersteig vor der Nase.Damit hätten sie gleich daneben den nächsten Mega-Turm. Das geplante Heizwerk soll laut Insidern die dreifache Energie von dem erzeugen, was das Spital brauchen wird. Der Überschuss soll gegebenenfalls ins Netz eingespeist werden. Bei Wien Energie will man das nicht bestätigen. "Wir stehen am Beginn der Konzeptionsphase“, sagt ein Sprecher, "prüfen auch die Nutzung erneuerbarer Energien."