2016: 27.734 neue Wiener heizen Wohnungspreisen ein

"Mir sind die Hände gebunden" Parkplatz-Debatte in Döbling: SP und FP attackieren Tiller

Jahresbilanz der Wiener Tafel 508.242 Kilo Lebensmittel gerettet

BILDER DES TAGES 07.02.2017: UKIP-Chef Nigel Farage (links) wollte seinem Parteikollegen Paul Nuttall beim Wahlkampf helfen. Stattdessen wurde er in Stoke-On-Trent mit Eiern (rechtes unteres Eck) beworfen. (Foto: Peter Byrne (PA))

"Zumindest 35.000 Wohnungen stehen leer, zeitgleich suchen immer mehr Menschen eine Bleibe", so Grünen-Landessprecher Joachim Kovacs. Um die Mietpreis-Explosion durch Spekulanten zu stoppen, fordern die Grünen jetzt vom roten Koalitionspartner Bewegung in Sachen Leerstandsabgabe.Diese soll fällig werden, wenn eine Wohnung über ein halbes Jahr unbegründet nicht genutzt wird. Auch bei der SPÖ seien viele dafür, Wohnbaustadtrat Michael Ludwig solle daher "seine Blockadehaltung" aufgeben. "Im Koalitionsbob immer nur ganz hinten zu sitzen und den Bremser zu spielen, ist eindeutig zu wenig", so Kovacs. Er wünscht sich weiters ein Vormietrecht der Stadt für leere Shops.CK