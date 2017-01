5,34 Millionen Euro für U-Bahn-Eröffnungsfeste

Verlängerung bis Seestadt seit Oktober 2013. (Foto: Denise Auer)

Als die U2 in die Verlängerung Richtung Seestadt ging, feierten die Wiener Linien ihre neuen Stationen. Im Mai 2008 wurden für das Eröffnungsfest der Station Stadion 2,10 Millionen Euro aufgewendet, zwei Jahre später für das Stations-Fest Aspernstraße 2,14 Millionen und im Oktober 2013 für die Eröffnung der Seestadt weitere 1,1 Millionen Euro. Die Gesamtsumme von 5,34 Millionen Euro, in denen auch Aufwendungen für Info-Material, Bewirtungsspesen und Künstler-Honorare beeinhaltet waren, wurden aus dem Budget für den U-Bahn-Neubau finanziert. Das kritisiert nun massiv der Rechnungshof.



Kritik kommt auch von Neos-Obfrau Meinl-Reisinger: "Angesichts des Rekordschuldenstands der Stadt Wien ist dieses Vorgehen eine Frechheit", so Meinl zu "Heute". "Auffällig ist auch, dass die höchsten Ausgaben für ein Eröffnungsfest eine UBahn-Station - nämlich über 2 Millionen Euro - im direkten Vorfeld der Gemeinderatswahl 2010 stattgefunden hat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt."



Weitere Kritikpunkte des Rechnungshofes: Aus dem Neubau-Budget seien auch "Arbeiten der baullichen Erhaltung auf der STrecke der U6 finaziert worden, die bereits im Jahr 1989 bzw. deren Verlängerung bis Floridsdorf im Jahr 1996 eröffnet worden war." Außerdem flossen aus dem Budget auch Gelder in "Teile eines Verkehrsmuseums".



Laut Stellungnahme der Wiener Linien seien "Kosten für Feierlichkeiten und Informationsmaßnahmen aus Marketingsicht für die Generierung der Nachfrage in der Bevölkerung unerlässlich und wichtiger Bestandteil der Investitionen. Eine möglichst umfassende Information der Bevölkerung sei sehr wichtig."