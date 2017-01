Vielfältiges Angebot Seminare für Politiker: VP startet Stadtakademie

Grund: die öffentlichen Attacken von Bezirksparteichef Harald Troch gegen die SP-Stadträtinnen Sonja Wehsely und Sandra Frauenberger. Dass alle zehn Funktionäre zurückgetreten seien, sei eine "echte Raubersg’schicht", so Troch zu "Heute". Raub lasse sich "von gewissen Leuten im Rathaus instrumentalisieren": "Er greift mich bezirksintern an, um meine Kritik an den vier Baustellen Finanz, Spital, Integration und Kindergarten zu unterbinden", ist Troch überzeugt.Es sei dies "die Aktion eines enttäuschten und erfolglosen Funktionärs", so der Bezirksparteichef. Und: Raub habe die Öffentlichkeit angelogen. "Nur fünf von zehn Funktionären sind zurückgetreten – und das ist die Familie von Raub."Raub dazu: "Ich bin nicht enttäuscht, wüsste auch gar nicht warum. Ich will nix werden. Der Rücktritt war die einzige demokratische Möglichkeit, in der SPÖ Simmering gehört zu werden." Und zu den Rücktritten: "Der Beschluss im Dezember war einstimmig. Mittlerweile haben sich aber zwei Funktionäre nach einem Gespräch mit dem Genossen Troch umentschieden. Ich wünsche ihnen alles Gute."