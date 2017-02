"Chop Chop" macht bei den Neos nun einen guten Job

Auch Kern und Sobotka angegriffen Akademikerball-Demo: Scharfe Kritik an Van der Bellen

"Worten müssen Taten folgen" Ärztekammer-Forderung an Stadträtin Frauenberger

Ein großer Demo-Zug von der Hauptuni weg Akademikerball: 2.700 Polizisten treffen auf 2.000 Demonstranten

Logisch, dass der Mischlingsrüde an ihrer Seite bleiben durfte. "Ich nannte ihn ‚Chop Chop‘, die einzigen Wörter, die ich kannte. Das heißt ‚Essen‘. Die Einheimischen dachten, dass ich ihn verspeisen will." So weit kam es nicht – auch wenn ihn jenseits von Afrika, bei den Neos in Wien, alle zum Fressen gern haben. Dank Brandstötters guter Pflege und vieler Leckerlis von Wien-Chefin Meinl-Reisinger ist er inzwischen nicht mehr abgemagert, wurmfrei – und sieht das Leben nun rosarot.