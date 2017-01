Häupl lässt seine Stadträte noch ein paar Tage zittern

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Michael Häupls geheime Liste Wiener SPÖ wird umgebaut: Wer bleibt, wer geht

Susanne Herbek ist ab sofort im Amt Wien hat eine neue Seniorenbeauftragte

Aus dem Umfeld von Häupl heißt es, dass die Gespräche über die neue Regierung – mehrere Stadträte stehen ja auf der Abschussliste – im Laufen sind. Heißt: Die Betroffenen wissen noch gar nichts von ihrem Glück… Am Freitag in einer Woche trifft sich die SPÖ zur Vorstandsklausur, davor soll angeblich keine Entscheidung publik gemacht werden.Heißeste Ablösekandidatin ist nach wie vor Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely. Sie macht business as usual, war nach ihrem Urlaub in Sri Lanka gestern im Gesundheitsausschuss und hält heute eine Pressekonferenz zum Thema "Zehn Jahre Stadträtin. Rückund Ausblick". Dass der Ausblick der freiwillige Rücktritt sein werde, ist Rathaus-Insidern zufolge nicht zu erwarten. Die zweite Ablösekandidatin, Renate Brauner, kommt erst nächste Woche aus dem Urlaub auf Kuba zurück. Sie könnte Landtagspräsidentin werden – wenn Harry Kopietz freiwillig zurücktritt.Michael Ludwig dürfte in diesem Fall, so neueste Spekulationen, auf den Posten des Finanzstadtrates "weggelobt" werden. Um Ludwigs Gegner zu beruhigen, wird intern offenbar das Finanzressort schlechtgeredet: "Von dort ist noch keiner Bürgermeister geworden." In die Stadtratsriege aufsteigen könnten die jetzige SP-Landesparteisekretärin Sybille Straubinger und Stadtschulratspräsident Czernohorsky.