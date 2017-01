Mehr als 5 Millionen Besucher in den Museen

Die Anzahl der Museen-Besucher unter 19 Jahren (Foto: Bundeskanzleramt Kunst und Kultur)

Das sind die Gesamtbesucherzahlen für die Museen (Foto: Bundeskanzleramt Kunst und Kultur)

Die Museen toppten im Jahr 2016 alle bisherigen Besucherzahlen. Erstmals besuchten mehr als fünf Millionen Menschen die Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek – eine Steigerung um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und: Mehr als 1 Million Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren kamen in die Institutionen, das bedeutet eine neuerliche Steigerung um 8 Prozent! Insgesamt beträgt der Anteil der Besuchszahlen bei den Unter-19-Jährigen an den Gesamtbesuchszahlen 22 Prozent.SPÖ-Kulturminister Thomas Drozda freut sich: "Das sind wirklich eindrucksvolle und auch im internationalen Vergleich herzeigbare Zahlen."Seit dem Jahr 2010 haben Kinder und Jugendliche bis zum 19. Lebensjahr freien Eintritt in die Bundesmuseen. Im Vergleich zum Jahr 2009, dem Jahr vor Einführung des Freien Eintritts, besuchten bereits um 54 Prozent mehr Kinder und Jugendliche die Bundesmuseen und die Österreichische Nationalbibliothek.Albertina: Steigerung der Gesamtbesuchszahlen um 9 Prozent auf über 700.000, vor allem aufgrund erfolgreicher Ausstellungen "Edvard Munch", "Chagall bis Malewitsch" oder "Seurat, Signac, Van Gogh". Anstieg der Besuche von Kindern und Jugendlichen: 17 Prozent.Belvedere: Steigerung der Gesamtbesuchszahlen um 5 Prozent auf über 1,3 MillionenKunsthistorisches Museum-Museumsverband: Steigerung der Gesamtbesucherzahl um 2 Prozent auf über 1,4 Millionen. Die Besuche der Kinder und Jugendlichen konnten um 7 Prozent erhöht werden.MAK: Steigerung der Gesamtbesuchszahlen um 12 Prozent auf knapp 180.000, vor allem aufgrund der erfolgreichen Ausstellung "Stefan Sagmeister", die einen Besuchsrekord erzielte. Auch die Besuche der Unter-19-Jährigen stiegen um 27 Prozent.MUMOK: Leichter Besuchsrückgang gegenüber dem Besuchsrekord im Vorjahr um 1 Prozent. Auch bei den Besuchern unter 19 Jahren war ein Rückgang von 12 Prozent zu verzeichnen.Naturhistorisches Museum: Steigerung der Gesamtbesuchszahlen um 8 Prozent auf über 700.000, vor allem aufgrund der Ausstellung "Wie alles begann". Anstieg der Besuche von Unter-19-Jährigen um 5 Prozent.Technisches Museum Wien: Steigerung der Besuche um 2 Prozent auf etwa 365.000, vor allem aufgrund der Ausstellung "Die Zukunft der Stadt". Die U19-Besuche steigerten sich um 4 Prozent.Österreichische Nationalbibliothek: Steigerung der Ausstellungsbesucher um 23 Prozent aufgrund der erfolgreichen Ausstellung im Prunksaal "Der ewige Kaiser". Die Besuche von Kindern und Jugendlichen konnten um 20 Prozent erhöht werden.