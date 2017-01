Neue Grünen-Kampagne: "Du machst den Unterschied"

"Einzelne können viel bewegen. Wenn sie sich zusammen tun, sind sie unschlagbar. Das haben wir bei der breiten Wahlbewegung für Alexander Van der Bellen miterleben dürfen", begründet Joachim Kovacs, Landessprecher der Grünen Wien, den Kampagnenstart.Die Mitmach-Kampagne läuft auf Facebook . In den nächsten Tagen werden sich neue Aktivisten und Aktivistinnen auf Facebook selbst vorstellen und erzählen, wie sie einen Unterschied machen wollen, und was sie bewegt."Wenn eine Alleinerzieherin 300 Telefonate führt, um Menschen für Alexander Van der Bellen zu begeistern, dann macht sie einen gewaltigen Unterschied. Wenn sich eine Freundesgruppe zusammentut, um rechten Hasspostern im Netz eine Portion Vernunft und Zuversicht entgegen zu setzen, dann machen sie einen großen Unterschied. Wenn Eltern solange Gespräche führen, Unterschriften sammeln und Überzeugungsarbeit leisten, bis im Park um die Ecke endlich ein neuer Spielplatz gebaut wird, dann machen sie einen Unterschied. Das alles ist Politik. Mir taugt das", so Kovacs.