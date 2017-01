Rücktritt: Wehsely verlässt die Politik

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gespräche laufen Häupl lässt seine Stadträte noch ein paar Tage zittern

Die Wiener Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely wechselt in die Privatwirtschaft. Das berichtete am Freitag Vormittag das "profil". Wehsely selbst hat für 11 Uhr eine Pressekonferenz einberufen. Ihr Büro hat Wehselys Rücktritt inzwischen bestätigt.Bürgermeister Michael Häupl hatte für Jänner größere Personalrochaden in der Wiener SPÖ angekündigt. Bereits seit längerem tobt in der roten Stadtpartei ein Flügelmachtkampf. Wehsely galt als Wortführerin des linken Flügels der Wiener SPÖ.Wehsely ist die Lebensgefährtin des SPÖ-Politikers Andreas Schieder, mit dem sie einen Sohn hat.Am 1. Juli 2004 wurde Wehsely von Bürgermeister Michael Häupl in die Funktion der Stadträtin für "Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal" berufen.Nach der Umbildung der Wiener Landesregierung im Jänner 2007 übernahm Sonja Wehsely die Agenden für Gesundheit und Soziales von Renate Brauner, die in den Bereich Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke wechselte und von 2007 bis 2015 Wiener Vizebürgermeisterin, somit gleichzeitig Landeshauptmann-Stellvertreterin Wiens war.