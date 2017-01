SPÖ: Köpferollen nächste Woche?

Häupl mit Ehefrau Barbara Hörnlein am Dienstag beim Skirennen in Flachau, bald soll’s parteiintern heiß werden (Foto: GEPA)

Eine spannende nächste Woche steht den Wiener Genossen – allen voran den Stadträtinnen Sonja Wehsely, Sandra Frauenberger und Renate Brauner sowie Stadtrat Michael Ludwig – bevor, denn: Um sich bei der Parteivorstandssitzung am 20. und 21. Jänner in Ruhe dringenden inhaltlichen Themen (Arbeitsmarkt, Gesundheit, Integration und Wohnen) widmen zu können, soll Parteichef Michael Häupl die von ihm angekündigte Personalrochade noch vorher durchführen.Besonders im Fokus stehen dabei Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely und Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. Sie gilt als Spitze des "linken Flügels", hat die inneren Bezirke sowie ihre Kolleginnen Frauenberger und Brauner hinter sich. Er genießt das Vertrauen der Flächenbezirke, gilt als Realo, wird vom Faymann- treuen Flügel unterstützt.Am Ende könnten beide Köpfe rollen, um den internen Grabenkampf zu beenden: "Bevorzugt Häupl eine Seite, geht der Streit von Neuem los", so ein Genosse zu "Heute". "Es wird Zeit, den Reset-Knopf zu drücken."