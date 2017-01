SPÖ Wien: "Harmonie" ist Trumpf

Jürgen Czernohorszky

Rochade in Wien Heinrich Himmer wird Stadtschulratspräsident

Häupl baut Team um Wiener SP-Personalrochade: Frauenberger statt Wehsely

Stadtschulratspräsident wird Stadtrat Czernohorszky: Häupl baut Nachfolger auf

Stadtchef Michael Häupl, Finanzstadträtin Renate Brauner, Wohnbaustadtrat Ludwig, Nationalratspräsidentin Bures sowie die Gemeinderäte Erich Valentin, Fritz Strobl und Christian Meidlinger sorgen ab sofort „tabulos“ für Harmonie bei der Wiener SPÖ. In „höchstens zwei Monaten“, so Häupl, soll die als „Arbeitsgruppe Harmonie“ bekannte „Perspektivengruppe“ (Häupl) die internen Querelen beenden. Denn auch der rote Wiener Parteichef musste eingestehen, dass die Stituation in letzter Zeit „nicht befriedigend“ gewesen ist.Dezidiert nicht verboten: Gespräche über weitere personelle Veränderungen. „Alles kann diskutiert werden“, so Häupl, der sich dazu aber nicht weiter äußern wollte, denn: „Ich kann nicht kritisieren, wenn am Balkon diskutiert wird und das dann selber tun.“In einer dreistündigen Gremiensitzung wurde gestern aber nicht nur die Besetzung der „Perspektivengruppe“ beschlossen: Die Genossen stimmten auch der bereits am Wochenende präsentierten Personalrochade zu – und zwar "einstimmig, ohne Enthaltung", wie Häupl betonte. Sandra Frauenberger folgt Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely nach, bleibt Frauenstadträtin.übernimmt Frauenbergers Job als Bildungs- und Integrationsstadtrat. Heimrich Himmer wiederum folgt