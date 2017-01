Setzt Bürgermeister Häupl seine Frauen vor die Türe?

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Mit Sonja Wehsely, Sandra Frauenberger und Renate Brauner stehen angeblich drei Stadträtinnen auf der Abschussliste. Umweltstadträtin Ulli Sima gäbe es auch noch.Das rief nun die Frauen- und Mädchenberatungsstellen auf den Plan: "Seit vielen Jahren hat diese Stadt einen hohen Frauenanteil in der Regierung. Diesen Weg soll Wien weitergehen und sich nicht von den offensichtlichfrauenfeindlichen Versuchen, gezielt die weiblichen Stadträtinnen abzuschießen, beeindrucken lassen", schreiben sie in einem Mail an SPÖ-Funktionäre.Denn als Nachfolger seien nur Männer im Gespräch. Der SP-Streit ist nicht nur ein Kampf der Geschlechter, sondern auch einer zwischen den Bezirken. Am Montag stellten sich die SP-Vorsteher der Innenbezirke (Alsergrund, Mariahilf, Wieden) hinter Bürgermeister Michael Häupl und gegen die "Rebellengruppe" rund umChristian Deutsch.